A Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, abordou um indivíduo às 01h20 da madrugada desse sábado (14), na Rua Peroba no bairro Capela Velha.

O homem estava fumando um cigarro de substância análoga a maconha no momento da abordagem. Em busca pessoal foram encontrados 23 comprimento de droga sintética(, dois pinos de substância análoga a cocaína e dois cigarros de substância análoga a maconha. Ao receber voz de prisão, o indivíduo disse que, iria vender os comprimidos em uma “balada”, porém, não indicou o local do estabelecimento.

