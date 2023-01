Divulgação/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que um guindaste chegou na manhã desta segunda-feira (09) no km 41 da BR-277, no Litoral, para trabalhos na obra emergencial de contenção do talude danificado no local, atingido por escorregamento de terra no final de novembro passado.

O primeiro serviço será a limpeza do material solto no talude, acima do paredão rochoso próximo às pistas de rolamento. Neste local, o escorregamento de terra teve início a quase 100 metros de altura.

O equipamento ainda será utilizado para teste “bate-choco”, para verificação de materiais soltos e frágeis no talude, e também nas obras de contenção definitiva, com instalação de grampos e telas no local.

O objetivo do DER/PR é evitar que novos escorregamentos ocorram e permitir a liberação do tráfego na rodovia com segurança e mais brevidade possível. A previsão é que estes serviços emergenciais sejam concluídos até o dia 25 de fevereiro, permitindo a liberação total das faixas de tráfego da BR-277 nos locais sendo atendidos pelo DER/PR. Estes prazos podem ser modificados conforme as condições climáticas na serra.

No km 39, onde o escorregamento atingiu uma área menor, será executado muro de solo-cimento na base do talude, garantindo contenção de materiais eventualmente deslocados pela ação das chuvas

EMERGENCIAL – O DER/PR assumiu a responsabilidade pelas obras de recuperação da BR-277 no km 39 e km 41 em dezembro e está no presente no local há cerca de três semanas. Desde então, tem trabalhado para garantir a trafegabilidade do trecho e evitar novos danos, e também realizando as análises e estudos necessários para definir os serviços de recuperação nos pontos atingidos.

Desde o início dos trabalhos o Departamento garantiu a liberação de faixas extras de tráfego para diminuir o congestionamento na rodovia, com instalação de barreiras de concreto New Jersey e disponibilização de sinalização de emergência em todo o local em obras, garantindo a segurança dos usuários. Os serviços estão em andamento sem interrupções desde o último dia 19.

ACORDO – Em 16 de dezembro, o DER/PR firmou um termo de compromisso com DNIT para execução integral das obras no km 39 e km 41 da BR-277. O órgão federal, responsável pela rodovia, não possuía os recursos necessários e aceitou apoio oferecido pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior para executar as obras e resolver a situação. Para o início rápido dos trabalhos foi feita uma contratação emergencial.

Já o DNIT continua responsável pelas obras no km 42, que foi atingido por uma queda de rochas em outubro, cerca de um mês antes dos deslizamentos nos quilômetros 39 e 41.