Guindaste do DER chega à BR-277 para obra emergencial no Litoral – Divulgação/DER-PR

Um guindaste chegou na manhã de ontem no km 41 da BR-277, no Litoral, para trabalhos na obra emergencial de contenção do talude danificado no local, atingido por escorregamento de terra no final de novembro passado. O primeiro serviço será a limpeza do material solto no talude, acima do paredão rochoso próximo às pistas de rolamento. Neste local, o escorregamento de terra teve início a quase 100 metros de altura. O objetivo do DER/PR é evitar que novos escorregamentos ocorram e permitir a liberação do tráfego na rodovia com segurança e mais brevidade possível. A previsão é que estes serviços emergenciais sejam concluídos até o dia 25 de fevereiro, permitindo a liberação total das faixas de tráfego da BR-277 nos locais sendo atendidos pelo DER/PR. Estes prazos podem ser modificados conforme as condições climáticas na serra. De qualquer forma, segundo essa previsão, os trabalhos não terminam antes do Carnaval, dia 21 de fevereiro.