Helicóptero da PM resgata vítima (Crédito: Divulgação/BPMOA)

O helicóptero Falcão 03 da Polícia Militar resgatou um homem de 57 anos na manhã dessa sexta-feira (dia 13), em Curitiba. Ele foi vítima de um atropelamento ocorrido na Rua Orlando Peruci, próximo ao número 1554, no bairro de Santa Felicidade.

O homem foi inicialmente atendido pelas equipes do Corpo de Bombeiros (SIATE) e do SAMU. Em seguida, foi estabilizado pela equipe médica do Falcão 03 e transportado pelo helicóptero até o Hospital do Rocio, em Campo Largo, em estado grave, com traumatismo crânio encefálico, trauma de tórax, fratura de pelve e escoriações.

O nome da vítima não foi divulgado pela PM.