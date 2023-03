Reprodução/BPMOA

O helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) Falcão 08, realizou apoio ao GOST na tarde deste sábado (18) para resgate de vítima com lesão em membro inferior, no Pico Camapuã, em Campina Grande do Sul. O Camapuã fica a cerca de 1.700 metros do nível do mar.

