José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) reforçou nesta terça-feira (04) a importância do agendamento da doação de sangue devido, principalmente, à aproximação do feriado de Páscoa. O agendamento permite que sejam alocadas bolsas de sangue de acordo com a demanda de cada núcleo da hemorrede.

“A doação de sangue é um dos atos mais humanitários e valiosos que podemos encontrar na saúde pública. A doação é uma atitude única, justamente por não existir substituto para o sangue. Por isso, reforço a todos os que podem doar que nos ajudem nessa campanha permanente”, destacou o secretário estadual da Saúde, César Neves.

A diretora do Hemepar, Liana Labres de Souza, informa que o tipo sanguíneo de maior urgência na rede é o O- (também conhecido como doador universal). “O agendamento da doação é fundamental para dar mais viabilidade a todo o processo de coleta, uma vez que facilita à hemorrede encontrar tipos sanguíneos específicos que possam estar em estoque crítico”, explica.

Durante a Sexta-feira Santa, todas as unidades do hemocentro estarão fechadas para a coleta. Já no sábado, o atendimento acontece normalmente nos seguintes núcleos: Curitiba (Biobanco), Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu.

PROCESSO – Os homens podem doar a cada dois meses, em quatro vezes ao ano. As mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano. Depois de coletado, o sangue é fracionado e acontece o processo de separação dos hemocomponentes (plasma, hemácias, plaquetas e crio).

Na sequência, a bolsa fica estocada até o resultado dos exames para a liberação. Por isso, também é importante ressaltar a necessidade da doação com antecedência, uma vez que, após a coleta, o sangue pode levar até 48 horas para ser liberado.

O Hemepar é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. É uma entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de sangue e hemocomponentes do Estado graças às doações dos voluntários.

AGENDAMENTO – É necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).