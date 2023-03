José Fernando Ogura/Arquivo AEN

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) solicita doações de sangue do tipo O e A negativo para atendimento às vítimas da tragédia ocorrida em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, nesta quinta-feira (9).

As doações podem ser realizadas em qualquer unidade do Hemepar, especialmente em Apucarana, Telêmaco Borba, Paranavaí, Maringá e Campo Mourão.

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, esteve na cidade para acompanhar o atendimento as vítimas e familiares, a pedido do governador em exercício, Darci Piana. “Neste momento de dor e sofrimento, contamos com a solidariedade da população paranaense para que realizem doações de sangue, em qualquer unidade da hemorrede, para que possamos continuar garantindo o atendimento aos feridos nesta terrível tragédia”, solicitou.

Segundo o Hemepar, as doações precisam ser agendadas, de maneira escalonada, para que o fluxo de doação permaneça regular no período de 15 a 20 dias. “As plaquetas têm validade de cinco dias, então se recebermos todas as doações de uma só vez, em menos de uma semana podemos perder grande parte deste sangue doado”, explica a diretora da unidade, Liana Labres de Souza.

As doações podem ser agendadas pelo link ou pelos telefones disponíveis no site da Sesa, em “Onde doar sangue”.