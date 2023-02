Ao todo 185 escolas e 30 CMEIs reabrem hoje (Luiz Costa/ SME)

Hoje, as 185 escolas e 230 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) recebem 140 mil crianças e estudantes para o primeiro dia de aulas do ano letivo de 2023.



Em janeiro, as unidades educacionais receberam obras, serviços de manutenção e, nestes últimos dias, limpeza e organização para receber os estudantes.



Desde quinta-feira, as equipes das unidades participam de reuniões administrativo-pedagógicas e da Semana de Estudos Pedagógicos (SEP), iniciada na sexta-feira. Nesta segunda-feira, a SEP continuou. O tema deste ano é Recomposição das Aprendizagens na Cidade Educadora, Cidade de Oportunidades.



A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, lembra que o retorno é 100% presencial e que é muito importante a frequência de todos.



Desde o ano passado, o formato de ensino na rede curitibana é totalmente presencial, em 2021 ainda houve a opção do híbrido, devido aos protocolos de saúde em decorrência da pandemia da Covid-19.



Já a rede estadual do Paraná iniciou o ano letivo na semana passada. Começaram no dia 6 de fevereiro as aulas de cerca de um milhão de estudantes nos 2,1 mil colégios da rede estadual do Paraná. Após quase 50 dias de férias, os estudantes deram o pontapé inicial para o ano letivo de 2023.



Em 2023, as aulas vão até o dia 20 de dezembro, com recesso para os estudantes entre 7 e 23 de julho. Nos colégios da rede estadual, o ano letivo é dividido em três trimestres: o primeiro vai de 6 de fevereiro a 3 de maio. O segundo, de 4 de maio a 25 de agosto. Já o terceiro, de 29 de agosto a 20 de dezembro.