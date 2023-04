Imagem meramente ilustrativa. Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

Um morador de Cascavel, no oeste do Paraná, dormiu enquanto preparava o jantar e acordou nesta quinta-feira (20 de abril) com uma equipe do Corpo de Bombeiros em sua casa.

Segundo informações do portal CGN, a inusitada situação foi registrada na noite de ontem, após o homem, que estava sozinho na residência, colocar uma panela de arroz no fogo. Após começar a preparar a janta, ele se deitou no sofá e acabou pegando no sono.

Enquanto dormia, contudo, um incêndio teve início no imóvel e foi percebido por vizinhos, que acionaram os bombeiros. Ao chegar no local para atender a ocorrência, a equipe acordou o morador e conseguiu conter as chamas, evitando danos maiores – apenas parte da cozinha ficou danificada e ninguém se feriu gravemente no episódio.