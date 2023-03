Reprodução/GMA

Um homem levado de Contenda até a UPA de Araucária no início da tarde da terça-feira (21), com ferimentos causados por golpes de facão. Quem estava com ele era irmã. A Guarda Municipal foi solicitada pela Equipe de Saúde para verificar a situação de violência.

