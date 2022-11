Foto: BPMOA

Um homem de 32 anos bateu em um parede de pedras no Morro do Cal, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, quando decolava de parapente, na tarde deste domingo (20).

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionada e deslocada até o pé do morro, onde realizou atendimento e estabilização da vítima, a qual estava com fratura de ombro e trauma de tórax. Após atendimento, vítima foi aerotransportada até o Hospital do Rocio estabilizada.