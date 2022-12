BPMOA

Um homem de 40 anos caiu de galpão de cerca de 5 metros de altura na área rural de São José dos Pinhais, no distrito Faxinal, na Região Metropolitana de Curitiba.

Foi atendido e estabilizado pela equipe médica do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e aerotransportado até o Hospital do Cajuru com lesões leves.