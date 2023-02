Fabio Dias / Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) elucidou uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 16 de fevereiro, em Campo Largo, região Metropolitana de Curitiba. Um homem, de 92 anos, foi identificado e indiciado como suspeito do crime.

CRIME- O indivíduo foi surpreendido por um jovem, de 20 anos, que tentava furtar milho verde em sua propriedade. Após avistar a vítima, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra o jovem.

