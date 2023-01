Imagem ilustrativa (José Fernando Ogura/Arquivo ANPr)

Um homem de 50 anos foi atingido por um raio na quarta-feira (11), quando trabalhava em uma obra na zona rural de Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná. O raio atingiu o trabalhador na cabeça e também parte do corpo do homem.

