Franklin de Freitas

Uma pessoa pode ter sido atingida por um raio no bairro Caximba, em Curitiba. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros confirmaram a ocorrência e pedem uma equipe do Siate. Segundo as primeiras informações, a vítima estaria consciente, mas abalada.

Também há informações sobre um desabamento no Aeroporto do Bacacheri ou imediações, que também teria sido provocado pela chuva forte desta tarde de quarta-feira (18).

Devido ao grande volume de chuvas que atinge Curitiba, o Centro de Operações Integradas do DER-PR está sem energia, tuitou o COI-DER.

A região do Centro Cívico tem áreas levemente alagadas, relatam leitores. A Avenida Visconde de Nacar também voltou a alagar.

A Proteção e Defesa Civil de Curitiba divulgou o boletim da chuvarada desta quarta, até as 16 horas:

Curitiba recebeu na última hora precipitação acumulada de 28,4 mm de chuva registradas na estação Meteorológica da Defesa Civil , localizada no bairro Batel , e rajadas de vento de 24,3 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Foram registradas até o presente momento as seguintes ocorrências:

Alagamento.

06 Solicitações via fone 156 e 153.

Rua Professor Fernando Moreira , esquina Rua Visconde do Rio Branco

Rua da Glória esquina com Rua Comendador Fontana

Rua Visconde de Nacar – Centro

Rua Camões- Alto da XV

Rua Schiller , Cristo Rei

Rua Deputado Joaquim José Pedrosa- Cabral

Rua Carlos de Carvalho – Batel

Quedas de árvores e galhos:

07 Solicitações de queda de árvores e galhos, registradas pelo fone 156, nos seguintes bairros:

Água Verde, Bacacheri , Vista Alegre , Pilarzinho, Fazendinha, Alta do XV, Mercês e Campo Comprido.

A Prefeitura Municipal de Curitiba permanece em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC está em alerta, e informa que há previsão de chuvas localizadas nesta quarta-feira para Curitiba , e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).