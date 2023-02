Foto: João Frigério

Um homem de 37 anos foi baleado na região do fêmur e ficou em estado grave durante tentativa de assalto no Posto Pelanda, na BR-116, no bairro Campo do Santana, em Curitiba, na tarde desta quarta (1). O suspeito tentou levar a moto da vítima.

O suspeito estava vestido com roupas de segurança, o que confundiu a vítima, que foi baleada quando tentava fugir. Logo depois, o suspeito ameaçou outro homem, roubou uma caminhonete Mitsubishi L200 e fugiu.

A aeronave Falcão 04 do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionada, a equipe deslocou até o local, estabilizou a vítima, a qual estava com grande perda sanguínea, sendo aerotransportada até o Hospital do Rocio, em Campo Largo, em estado grave.