Imagem ilustrativa/Reprodução

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, obteve na Justiça a condenação de um homem acusado de estupro na modalidade virtual. De acordo com as investigações, um homem de 28 anos usava um perfil falso numa rede social e em um aplicativo de troca de mensagens para constranger a vítima, com 17 anos na época dos fatos, a praticar atos libidinosos. O réu, agora condenado, já estava preso desde 2021 e cumprirá pena de 11 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI