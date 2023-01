Em Curitiba, um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná foi condenado pelo Tribunal do Júri a 32 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por duas tentativas de homicídio, contra mãe e filho.

O réu era convivente da mulher e tentou matá-la em casa, a facadas. O filho, então com 19 anos, tentou intervir, mas também foi agredido com golpes de faca – os dois só não morreram porque o padrasto do rapaz conseguiu tirar a arma branca do agressor, e as vítimas tiveram atendimento médico a tempo.

