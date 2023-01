João Frigério

Um homem foi aparentemente executado no bairro Parolin, em Curitiba, na tarde desta segunda-feira (23). Com vários tiros nas costas, o corpo da vítima ficou caído em uma rua do bairro. A Polícia Militar fechou a rua e esperava a Polícia Científica e o IML.

