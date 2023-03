Guarda Municipal de Araucária

Depois de causar confusão em uma boate na Rua Dr. Vital Brasil no bairro Estação, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada deste domingo (12), um homem foi contido por populares.

A mãe e a irmã do homem foram até o local para buscá-lo, mas, ao chegarem no estabelecimento, o indivíduo empurrou sua mãe que ao cair, feriu um dos braços. Ele também agrediu fisicamente sua irmã.

