Um homem de 35 anos foi reanimado por um guarda-vida por 25 minutos na manhã deste domingo (1) no balneário Canoas, em Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná. Antes, ele tinha ficado submerso por 15 minutos.

O resgate contou com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que auxiliou no resgate e entubou a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral em estado grave.