Foto: Reprodução/ Catve

Um homem que vivia em situação de rua foi encontrado morto no gramado de uma igreja em Toledo, no oeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (1º de março). Segundo informações do jornal Catve.com, ele costumava dormir nos arredores do templo e hoje foi encontrado deitado com a barriga para cima no gramado da Igreja São Cristóvão. Como não se mexia, pessoas que passavam pelo local acionaram o socorro.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram até o local por volta das 8 horas e tentaram ainda reanimar o homem, mas em vão. Ele foi identificado como Miguel Madaleno de Oliveira, de 45 anos.

A causa de morte ainda será investigada, mas não foram encontrados, ao menos por ora, sinais de violência no corpo ou no local, que foi isolado pela Polícia Militar.