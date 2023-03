Marco Aurélio passeia com seus cachorros pela Rua XV, no Centro de Curitiba: “É a minha família” (Foto: Franklin de Freitas)

A Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba, é um espaço marcado pela diversidade. E nos últimos tempos, tem chamado a atenção de quem passa pela via, uma das mais movimentadas do município, uma família de ‘cachorros skatistas’. Ao todo, são quatro cachorros que pertencem a Marco Aurélio Fragoso e o acompanham nas viagens que ele faz de skate de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), até o centro da Capital. Em casa, ele possui ainda outros quatro cachorros, além de ajudar outros cães que vivem em sua rua.

A história de Marco Aurélio foi contada pela primeira vez pelo Bem Paraná em janeiro de 2019. Desde então, a família canina cresceu. Se antes apenas a Nega Preta o acompanhava em suas andanças, agora outros três cachorros fazem companhia ao homem: o Gordo, a Tequila e o Macaco, que é filho da Nega Preta.

“Tenho quatro cachorros que andam comigo. A Nega eu peguei da rua, o Gordo eu comprei e a Tequila eu ganhei. Já o Macaco é filho da Nega”, relata Marco, explicando que para poder sair acompanhado de todos os cães ele usa um long board, uma espécie de skate com uma prancha mais longa. “Os quatro andam de boa. Nem mando subir no skate, só falo ‘vamos passear’ e eles sobem. É a minha família. Brigam, brigam, mas todo mundo se ama aqui.”

Para ensinar os cachorros a andar de skate, Marco explica que começou a ensinar os animais passeando na rua de sua própria casa. “Eles foram aprendendo e aí não parou mais”, diz ele, contando ainda que começou a passear com os pets de skate quando sua única companheira ainda era a Nega Preta. “Eu ia trabalhar de skate e a neguinha vinha correndo atrás de mim. Mas um dia quase atropelaram ela e aí eu falei que ela ia ter de aprender a entrar de skate. Começou vir um, outro… E não parou mais.”

Foto: Franklin de Freitas Foto: Franklin de Freitas

Pedido de ajuda para comprar ração

Marco Aurélio comenta que nem todos os dias aparece na Rua XV. Recentemente, porém, tem feito a viagem até o Centro de Curitiba com mais frequência, já que perder recentemente o emprego e está atrás de doações e serviços, para poder se manter e alimentar os cachorros. Além dos quatro ‘dogs skatistas’, ele também possui outros quatro cachorros em casa e ainda ajuda a alimentar outros cães que vivem em sua rua, precisando de aproximadamente três sacos de ração por mês.

“Por mês, gasto dois sacos e meio, três sacos de ração, porque também dou pros cachoros da rua, não só pros meus. Eu Moro em Colombo e venho para cá [Rua XV] para tentar juntar dinheiro para comprar ração para eles, estou quase sem em casa. Tenho só um pouco para hoje e amanhã”, afirma Marco Aurélio, que também está atrás de um trabalho. “Estou atrás de serviço. Qualquer coisa que aparecer eu topo, vou trabalhar. O que aparecer, tô lá. Não podemos escolher serviço, não dá para escolher”, diz ele.

Para quem quiser ajudar com alguma doação, a chave PIX de Marco Aurélio é o seu telefone celular: (41) 99730-8302. Através desse telefone, também é possível contatá-lo, caso alguém queira oferecer um serviço.

Nas redes sociais, o tutor também mostra um pouco do dia a dia com seus cachorros. O Instagram é @negapretask8 e o canal no YouTube, “nega ska8”.

“É uma loucura [o dia a dia com os cachorros na rua], todo mundo quer olhar, tirar foto… As pessoas ajudam também”, relata ainda Marco, comentando também que está tentando juntar dinheiro para comprar uma nova câmera para filmagem (já que a que ele tinha foi roubada) e para comprar um novo long board, já que o seu skate está velho e desgastado.