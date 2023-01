Reprodução vídeo

A aeronave Falcão 8, por volta das 12:30 da tarde deste domingo, 15 de janeiro, foi acionada para fazer um resgate de um banhista que tinha ficado ilhado na Pedra do Sabão, em Encantadas, na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná.

Segundo as informações do diretor de Operações do Corpo de Bombeiros, a vítima, masculina, estava nas pedras quando a maré começou a subir. Ele ficou ilhado e posteriormente caiu na água.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia