Divulgação

Às 20h50 da noite do sábado (22), um equipe de Área da Guarda Municipal de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, foi chamada para atender uma situação de ameaça na rua Manoel da Mota Corrêia no Tindiquera.

No local, as vítimas relataram que o homem havia invadido a confraternização e feito ameaças de morte à sua ex esposa e ao atual companheiro, dizendo que iria “cortá-los em pedacinhos”. Logo em seguida, saiu prometendo retornar para cumprir as ameaças.

Quando a Guarda Municipal fazia orientações às vítimas, o agressor retornou com seu veículo GM Celta e ao estacionar, colidiu com a viatura policial da equipe.

Leia mais no blog Plantão de Polícia