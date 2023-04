UPA para onde a vítima foi levada (Foto: João Frigério)

Um homem foi baleado com pelo menos cinco tiros na tarde deste domingo (16), na Cidade Industrial de Curitiba. O motivo ainda é um mistério, mas o atirador teve audácia, já que os disparos aconteceram à luz do dia, a cerca de duas quadras da UPA da região e não tão distante do 23° Batalhão da Polícia Militar.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI