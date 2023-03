Um homem morreu afogado após perder a direção do carro e cair dentro do Rio Pitangui em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na quarta-feira (1º). A vítima foi identificada como Sebastião Aroldo do Prado, de 57 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu quando ele transitava pelo trecho urbano da PR-151.

O veículo saiu da pista, invadiu uma área de mata e caiu no rio. Por conta da correnteza o carro ainda foi arrastado por cerca de 50 metros.

O homem estava sozinho no momento do acidente.