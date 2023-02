Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/Fabio Dias/EPR)

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção do Meio Ambiente de Curitiba, ajuizou denúncia criminal contra um homem por maus-tratos praticados a um cão. O animal estaria sendo mantido em condições inadequadas, dentro de um carro, com pouca ventilação e acesso limitado a água e alimentação.

