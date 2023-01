(Divulgação Batalhão da Fronteira da Policia Militar do Paraná)

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), resgatou nesta terça-feira, 3, um homem, de 39 anos, em Foz do Iguaçu, região da fronteira do Brasil com o Paraguai no Oeste do Paraná. Ele foi sequestrado enquanto transitava com o veículo na noite da última segunda-feira (2), em São José dos Pinhais, município da Grande Curitiba.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia