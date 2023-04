Um homem subiu na janela do oitavo e último andar do Hotel San Martin, na Rua João Negrão, entre a avenida Marechal Deodoro e a Rua José Loureiro, próximo ao Shopping Itália, no Centro de Curitiba, na manhã desta sexta (7).

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) prestaram atendimento à ocorrência. Após uma hora, por volta das 11 horas, um policial conseguiu resgatar o homem e puxá-lo em segurança para dentro do cômodo do hotel.

