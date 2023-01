Divulgação / Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando um caso em que um homem, de 67 anos, atirou em dois cachorros nos dias 9 e 16 de janeiro, em Antonina, na região Litorânea do Estado. A arma utilizada no crime foi apreendida.

