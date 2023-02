Fabio Dias / Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 28 anos, suspeito da tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 24, nesta quarta-feira (22), em Bocaiúva do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. Na ocasião do fato, o indivíduo atropelou a vítima, que foi encaminhada ao hospital do município com graves lesões.

Veja mais AQUI, no PLANTÃO DE POLÍCIA.