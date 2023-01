João Frigério

Um homem morreu em confronto com policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) na tarde desta terça (10) na Rua Professora Olga Balster, no Cajuru, em Curitiba Ele estava com um veículo Kicks da Renault roubado quando foi avistado pelos policiais.

Leia mais no blog Plantão de Polícia