Foto: Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu em flagrante um homem, de 55 anos, por reprodução e armazenamento do conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, nesta sexta-feira (24), em Mallet, no Sudeste do Estado.

