Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem de 49 anos por descumprimento de medida protetiva em favor da convivente, de 37, em Laranjeiras do Sul, na região Sul do Estado. O mandado foi cumprido na sexta-feira (17). O indivíduo já possuí duas condenações por crimes relacionados à violência contra a mulher.

