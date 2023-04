Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Em duas ocorrências distintas, dois homens que praticaram atos obscenos em situações envolvendo crianças acabaram se dando mal no Paraná. Um deles foi perseguido por uma mulher armada com uma foice e o outro, linchado por populares em um terminal de Curitiba antes de acabar preso.

A primeira situação foi registrada em Apucarana, no norte do Paraná, na noite de ontem (7 de abril). Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), uma mulher estava com a filha de dez anos em uma lanchonete quando um homem ofereceu carona para elas. As duas aceitaram a oferta, mas ao se aproximarem do carro viram que o motorista se masturbava as olhando.

Muito nervosa, a mulher levou a criança até a casa do irmão, nas proximidades, e pegou uma foice, retornando ao local da ocorrência em busca do assediador. Ao perceber a mulher armada, o suspeito entrou num carro branco e fugiu. Essa não seria a primeira vez que ele realiza esse tipo de ato obsceno.

Já na Capital, a situação ocorreu também na noite de ontem, no terminal do Portão, um homem teria sido flagrado tirando foto de uma criança e mostrando o órgão genital para ela.

Revoltados com a situação, passageiros passaram a agredir o homem e a situação só não ficou ainda pior porque a Polícia Militar chegou até o local e conteve a multidão.

