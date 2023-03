(Foto: Divulgação/PMPR)

Em duas ocorrências distintas registradas nos últimos dias, dois homens acabaram presos no Paaná, um por importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos e outro, um empresário, por suspeita de envolvimento com prostituição de uma menina de 16 anos. Os casos ocorreram em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, e em Londrina, na região norte.

A primeira situação ocorreu na quarta-feira (8 de março), por volta das 19 horas, dentro de um supermercado. A adolescente de 14 anos estava acompanhada dos avós e, ao acessar o setor de frutas do estabelecimento, foi importunada por um homem de 46 anos, que teria esfregado o órgão genital nas costas da menina.

Já o segundo caso envolve um empresário do ramo de tecidos, que foi detido na madrugada de hoje (dia 10) após se envolver numa confusão com acusação de favorecimento à prostituição de adolescente, fuga em alta velocidade, desobediência e desacato.

Leia a notícia completa no Plantão de Polícia