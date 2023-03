(Divulgação)

Unidade é retaguarda clínica para a Rede de urgência e emergência de Curitiba e, em 2023, foi habilitada como uma Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), conferida pelo Ministério da Saúde.

O Hospital São Vicente CIC comemora no dia 19 de março, cinco anos de sua reabertura, mas sua história remonta a 1973, quando foi fundado o Hospital Santa Izabel, que funcionou como maternidade até 2002. Em 2010 foi adquirido pela Fundação de Estudos das Doenças do Fígado Koutoulas Ribeiro – FUNEF, mantenedora dos hospitais do Grupo Hospitalar São Vicente.

Com o objetivo de servir como um “braço” do sistema público de saúde para Curitiba e Região Metropolitana, o atual Hospital São Vicente CIC atende a área de clínica médica e a nova unidade de cuidados prolongados. É destinada a pacientes em situação clínica estável, que necessitam de reabilitação e/ou adaptação a sequelas decorrentes de processo clínico, cirúrgico ou traumatológico.

Após investimentos realizados pela FUNEF, tornou-se uma Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) do Ministério da Saúde, habilitada em janeiro. Mantém uma taxa de ocupação aproximada de 90% e tornou-se um centro de referência durante a pandemia do novo coronavírus.

O moderno conceito de atendimento hospitalar de retaguarda ao SUS tem como missão, segundo o coordenador Marcello Oliveira, propiciar a desospitalização, restituindo o paciente à sociedade, com melhor desempenho e capacidade. Para tanto, ajuda a formar cuidadores para que eles aprendam a se portar diante de uma nova realidade de pacientes que foram atendidos em hospitais terciários e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

O hospital, no entanto, vai além. Possui programas de voluntariado e o Projeto Sociais, uma horta comunitária em parceria com a Escola Otto Bracarense Costa. Os alimentos, todos orgânicos, são plantados nas dependências do Hospital. Em 2022 o Hospital São Vicente CIC fechou parcerias com fornecedores, visando a entrega de serviços de excelência, tais como enxoval padronizado como poucos ofertados pelo SUS e uma rede de hotelaria em parceria com empresas que prestam serviços para os melhores hospitais do país.

Unidades de Cuidados Prolongados

O foco das Unidades de Cuidados Prolongados (UCPs) é oferecer atendimento a pacientes que precisam de cuidados específicos e por um período mais longo. “O perfil principal é de pacientes que necessitaram de intervenções avançadas por patologias agudas e/ou crônicas e que antes de receberem alta hospitalar para continuidade de seus respectivos tratamentos de maneira ambulatorial, precisam de cuidados para reabilitação e educação do núcleo familiar para garantir continuidade de atenção adequada em domicílio.

Outro importante perfil do São Vicente CIC é composto por idosos com doenças de estágio avançado que necessitam de cuidados suportivos para melhora da qualidade de vida, que receberão atendimento de uma equipe de excelência na ciência dos cuidados paliativos”, explica o médico coordenador da UCP, Dr. Reginaldo Oliveira Filho.

Para a demanda, a UCP também ganhará reforço de uma equipe multidisciplinar. “O tratamento do paciente é pautado pela humanização e pela excelência da equipe técnica para que aconteça em tempo ideal”, garante o médico.

Histórico

A Unidade CIC do Hospital São Vicente foi adquirida pela FUNEF, mantenedora do Hospital São Vicente, em 2010. Até então funcionava, desde 1973, como o Hospital Santa Izabel, que foi maternidade até 2002. Após permanecer um curto tempo fechado (2015 ao início de 2018), o Hospital São Vicente CIC reabriu definitivamente as portas em 19 de março de 2018. Conta atualmente com 100 colaboradores, em todas as áreas.

Os encaminhamentos dos pacientes são realizados pelas UPAs e hospitais da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da Secretaria de Saúde de Curitiba, por meio da Central de Regulação de Leitos, servindo como uma importante retaguarda do sistema único de saúde do munícipio de Curitiba.