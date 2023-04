Ricardo Marajó/SMCS

O Hospital Municipal do Idoso celebrou a sexta-feira seu 11º aniversário com uma boa notícia: em 2022, foram mais de 2,2 mil cirurgias, o mesmo patamar de 2019, antes da pandemia do coronavírus.



Os números confirmam a retomada das ofertas de atendimentos que foram suspensos, entre 2020 e 2021, devido ao aumento de internações por Covid-19.



Inaugurado em 29 de março de 2012, o hospital tem um total de 144 leitos – 109 são de enfermaria. São 657 funcionários, entre médicos (92), enfermeiros (85), técnicos de enfermagem (322) e equipe multiprofissional (44).



Em 2022, foram 7 mil internamentos. Os idosos foram a maioria entre os atendidos: 3,7 mil pacientes, 250 deles em terapia intensiva.