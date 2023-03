(IAT)

O Instituto Água e Terra (IAT) seguirá com assento no Conselho de Coordenação do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. A confirmação da reeleição para integrar o movimento nacional ocorreu nesta quarta-feira (22), Dia Mundial da Água. A gestão é válida para o biênio 2023-2024.

O órgão ambiental do Paraná será representado pelo diretor de Patrimônio Natural, Rafael Andreguetto (titular), e pelo gerente de Restauração Ambiental, Mauro Scharnik (suplente). O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

A Coordenação Nacional é responsável, entre outras ações, por elaborar e executar a estratégia de atuação e os projetos do movimento visando atingir a meta de recuperação de 15 milhões de hectares de Mata Atlântica até 2050. O primeiro encontro do colegiado, formado por 25 pessoas de instituições de todo o Brasil ligadas ao meio ambiente, está previsto para ocorrer no dia 11 de abril.

“A renovação do mandato demonstra o protagonismo do Paraná na conservação e restauração do meio ambiente. De um Estado em que a Mata Atlântica é dominante, presente em mais de 90% do seu território. Fomos reeleitos com o voto dos mais de 200 membros porque no Paraná o desenvolvimento sustentável é sim uma política de governo”, destacou Andreguetto.

O diretor lembrou que entre as ações em andamento no Estado para recuperar o bioma está o programa Paraná Mais Verde. “Um projeto que já plantou mais de 7 milhões de mudas desde 2019 e que, com o Paraná na coordenação nacional deste movimento, ganha ainda mais relevância”, disse.

FUNÇÕES – O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica é um movimento nacional que tem a missão de articular e integrar atores interessados na restauração do bioma, induzindo ações e resultados em larga escala, com benefícios ambientais, sociais e econômicos.

Além do plano de ação, a coordenação nacional é responsável por consolidar parcerias, articulando com diferentes atores da sociedade, promover capacitações e captar recursos para o desenvolvimento dos projetos. Participam do movimento associações, centros de pesquisas, empresas, ONGs e setores governamentais.