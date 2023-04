(Porto de Paranaguá, Paraná, Brasil/Cláudio Neves)

Após o vazamento do produto químico nafta, registrado no último domingo, 9 de abril, o Instituto Água e Terra (IAT) emitiu a recomendou para que seja evitada a pesca em parte da Baía de Paranaguá no litoral do Paraná. A restrição é válida para um raio de três quilômetros a partir do Pier Público de Inflamáveis da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA).

A medida é preventiva em função da composição do produto químico. O vazamento foi registrado em um terminal portuário. Por risco de explosão e contaminação, imóveis foram evacuados na região após o rompimento de um duto subterrâneo do terminal marítimo Terin.

O acidente ocorreu durante uma operação de descarregamento de um navio. Bombeiros tiveram que evacuar o local.

Segundo o IAT, a nafta é um composto derivado do petróleo que apresenta riscos de toxicidade e cancerígeno. Amostras de água na região foram coletadas e encaminhadas para análise laboratorial.

A liberação total das atividades pelo órgão serão feitas apenas com a confirmação de que não houve contaminação da água pela nafta, reforçou o instituto.

No dia do vazamento, o produto químico se espalhou pela via pública e em galerias pluviais. Seis famílias estão impedidas de retornar para casa por conta do risco. O acidente aconteceu na Avenida Coronel Santa Rita.