Foto: João Frigério

A idosa atropelada por um biarticulado Circular Sul junto com o neto de 5 anos na terça pela manhã (14) morreu na noite do mesmo dia no Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Maria Nazareth Gonçalves Moura tinha 75 anos.O menino continua internado em estado grave mesmo hospital intubado.

O caso aconteceu na Rua Isaac Ferreira da Cruz, em frente a estação-tubo Coqueiros, perto do Terminal de Ônibus do Sítio Cercado, em Curitiba.

Leia mais no blog Plantão de Polícia