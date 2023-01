Uma idosa morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e um ônibus na BR-277 em Guarapuava, na região central do Paraná, nesta quarta-feira (4). O veículo de viagem estava com cerca de 30 passageiros, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Todas as vítimas estavam no ônibus, que fazia a linha Brusque (SC) e Ivaiporã, no norte paranaense.

Segundo a PRF, a suspeita é que o acidente tenha acontecido depois do caminhão invadir a pista contrária e bater de frente com o ônibus.

O motorista da carreta, carregada com soja, não se feriu. Parte da carga espalhou na pista, e uma limpeza é feita no local por agentes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).