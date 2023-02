(Foto: Reprodução/ RPC)

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) resgatou nesta quarta-feira (1º de fevereiro) uma idosa que era mantida em cárcere privado dentro de uma casa em Londrina, no norte do Paraná. A mulher, que tem 85 anos, vivia em Roraima e veio ao Paraná há cerca de um ano, para visitar familiares. Contudo, jamais retornou ao estado de origem.

Segundo a PM, a idosa ficou todo esse tempo hospedada na casa da sobrinha, que é também a principal suspeita por manter a idosa em cárcere. A vítima, inclusive, teria sido agredida fisicamente e de forma recorrente pela sobrinha durante o período de reclusão.

Enquanto a idosa ficava reclusa, sem acesso aos familiares, vizinhos ou documentos, a sobrinha utilizava o cartão dela para sacar o valor que ela recebia mensalmente de aposentadoria, segundo a polícia. A suspeita foi presa em flagrante.