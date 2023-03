Foto: Fábio Dias 2023

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 69 anos, integrante de uma associação criminosa responsável por aplicar golpes com prejuízo superior a R$ 100 mil. A ação aconteceu em Londrina, no Norte do Estado, nesta segunda-feira (27).

Veja mais AQUI, no PLANTÃO DE POLÍCIA