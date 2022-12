Daniel Castellano/SMCS

A Paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada no bairro Rebouças, em Curitiba, completa 100 anos de Término de Construção, neste sábado (3).



Os Claretianos fazem parte da história de Curitiba. Chegaram aqui em 1906, no bairro Água Verde, mudando no ano de 1908 para então Av. Ivaí, hoje Av. Presidente Getúlio Vargas no bairro que depois foi denominado de Rebouças. Os Claretianos marcaram sua presença e auxiliaram no desenvolvimento da região, além de acompanhar de perto as mudanças da cidade.



Localizada em uma área que até então era divisa entre a área urbana e os bairros afastados, a comunidade Claretiana assistiu à transformação da região. Ela foi testemunha da chegada de instalações industriais e comerciais no bairro nas primeiras décadas do século XX, dada a proximidade com a estrada de ferro – movimentado pelo ciclo da erva-mate.

A comunidade Claretiana foi acolhida pelos curitibanos, que fizeram com que o Santuário inaugurado em 1910 ficasse pequeno para tantos fiéis. Com isso, em 1917 se iniciou a construção de um novo Santuário, sendo inaugurado em 1922. Indo além dos serviços religiosos, a Paróquia do Imaculado Coração de Maria realizou diversas atividades, como cinema, além da oferta de cursos de corte e costura e datilografia da Academia Claret de Datilografia. O Centro Social também prestava atendimento aos moradores da região.



Assim como os Claretianos assistiram à industrialização do Rebouças, também foram testemunhas da saída das indústrias (indo para outras áreas da cidade) e a chegada de áreas residenciais. Com uma ótima relação com a comunidade local, o “colégio dos padres”, como é conhecido pela vizinhança, é visto com muito carinho pela sociedade curitibana, mantendo sua relevância e debatendo diversos temas atuais, ajudando a construir uma Curitiba melhor.

A centenária Igreja Imaculado Coração de Maria recebeu no início do ano nova iluminação cênica. Com tecnologia LED, os equipamentos evidenciam detalhes arquitetônicos como a imagem da mãe de Jesus Cristo no alto da torre, o vitral da fachada, os arcos e relevos da edificação.

O moderno sistema luminotécnico foi entregue à cidade como parte dos festejos pelos 329 anos de Curitiba, neste mês de março.





Serviço:

Celebração do Jubileu do Centenário de Inauguração da Igreja

03 de dezembro (sábado) às 16h

Churrasco em Comemoração ao Centenário de Inauguração da Igreja

04 de dezembro (domingo) das 11h30 às 14h

Valor: R$50,00 (compra antecipada na secretaria paroquial durante a semana ou no dia do evento

(apenas 400 adesões).

Porção individual composta por: Alcatra, Linguiça, Farofa Especial, Arroz, Batata Rústica e

Vinagrete.

O churrasco será preparado pelos amigos da Pcormaria: Rafael Ragulo – Ganhador do Prêmio Bom

Gourmet 2022 e Proprietário da Cozinha do Ragulo e Pedro Farah – Proprietário da Toca do

Churrasco (trabalha apenas com eventos)