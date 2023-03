Franklin de Freitas

Os preços de venda de imóveis residenciais registraram alta de 0,16% em fevereiro em 2023 em Curitiba, contra 0,38% da média nacional. No ano, Curitiba acumula alta de 0,20% e nos últimos 12 meses de 12,85%. Os dados são do Índice FipeZAP+, divulgados ontem.



No acumulado dos últimos 12 meses, o índice de Curitiba é o quarto maior entre as capitais, atrás apens de Goiânia (+19,20%), Campo Grande (+13,89%) e Vitória (+13,59%).



Com base na amostra de anúncios de imóveis residenciais para venda em fevereiro de 2023, o preço médio calculado para as 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP+ de Venda Residencial foi de R$ 8.368/m².

Em Curitiba o preço médio ficou está em R$ 8.562/m².