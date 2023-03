(Daniel Castellano/SMCS)

A programação das comemorações dos 330 anos de Curitiba chega ao auge na semana do aniversário da capital, a partir desta segunda-feira (27/3). O ponto alto será a inauguração da Pirâmide Solar do Caximba, no dia 29/3. Os cerca de 8,6 mil painéis serão responsáveis pela captação da radiação solar e vão gerar energia, o que vai resultar na economia de R$ 2,650 milhões por ano.

E o que a Prefeitura de Curitiba pode fazer com esse dinheiro? É recurso suficiente para construir um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), para transformar aproximadamente 660 metros de ruas de saibro em ruas com pavimentação de boa qualidade e completa estrutura de drenagem ou, ainda, subsidiar mil refeições por dia, durante um ano e meio, do programa Mesa Solidária, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade.

A Pirâmide Solar do Caximba faz parte do Curitiba Mais Energia, uma das estratégias da cidade para combater e mitigar as mudanças climáticas, por meio da produção de energia renovável, o que também resulta em economia aos cofres públicos.

“Nossa Pirâmide Solar tem o mérito de gerar energia e estar sobre um aterro sanitário desativado. Teremos um ativo ambiental em cima daquilo que antes era um passivo ambiental”, diz o prefeito Rafael Greca.

Asfalto novo

A semana terá também a assinatura da ordem de serviço para a implantação de mais 120 km de asfalto novo na cidade. O pacote vai atender 234 trechos, em 222 ruas, de 49 bairros das dez administrações regionais.

Outra obra importante que tem início é a construção da Rua da Cidadania do CIC, que será instalada na Vila Nossa Senhora da Luz, o conjunto habitacional mais antigo de Curitiba. O projeto é inovador, com foco no reaproveitamento energético e geração de energia limpa.

Escolha seu programa

Para uma semana de festa, nada melhor do que uma seleção de programas para toda a família. No dia do aniversário, a premiada cantora lírica estadunidense Isabel Leonard será a estrela do grande concerto dos 330 anos de Curitiba. O concerto será às 20h no Teatro Positivo e os ingressos, a partir de R$ 25, estão à venda no site Disk Ingressos.

Na noite seguinte (30/3), o maior especialista em Movimento Paranista e na obra do escultor João Turin (1878-1949), o professor e crítico de arte carioca José Roberto Teixeira Leite, lança o livro “Paranismo”, sobre o movimento cultural curitibano surgido no começo do século 20 para valorizar as raízes do Paraná. O livro está sendo publicado pela Fundação Cultural de Curitiba.

No mesmo evento será aberta a exposição “O Paranismo”, no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem.

Turistando

Para quem quer passear por Curitiba com a Linha Turismo, a hora é agora. Entre 29/3 e 9/4 o preço do bilhete passa de R$ 50 para R$ 30.

A Linha Turismo passa por 26 pontos turísticos, como Museu Oscar Niemeyer, Ópera de Arame, Parque Barigui, Passeio Público e Parque Tanguá. São 48 quilômetros percorridos em cerca de três horas.

Outro bom passeio é ir ao Zoológico no dia 28, terça-feira, quando a unidade completa 41 anos. A comemoração vai ter homenagem a um dos mais antigos moradores do local e uma visita guiada de estudantes da Escola Municipal Prof. Antonio Pietruza, com a participação da Família Folhas no final.

O chimpanzé Bob, com seus 60 anos de idade, vai ganhar bolo e enriquecimento ambiental, o que poderá ser conferido pelos curitibinhas que estiverem por lá às 14h. E as atividades do Centro de Educação Ambiental continuam normalmente, no horário de visitação da unidade de conservação, das 10h às 16h.

“Diplominha”

Nascer em Curitiba já é um presente. Mas os curitibinhas que chegarem no dia 29/3 vão receber uma homenagem especial da Prefeitura de Curitiba. O Diploma de Curitibinha dos 330 anos.

Programação semanal dos 330 anos de Curitiba

Roda-gigante da Santos Andrade, carrossel do Passeio Público e carrossel do Parque Tanguá – De terça a sexta-feira, das 12h às 20h; sábados e domingos, das 9h às 20h.

Nesta semana do aniversário de Curitiba, pessoas com deficiência (crianças e adultos) vão na roda-gigante e no carrossel do Passeio Público nas tardes de terça a sexta, a partir das 14h. A ação é do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Terça-feira (28/3)

Das 10h às 16h – Atividades em comemoração aos 41 anos do Zoológico de Curitiba. Às 14h, o chimpanzé Bob, 60 anos de idade, vai ganhar bolo e enriquecimento ambiental

11h – Auto da Fundação de Curitiba – Instituto de Educação do Paraná (Rua Emiliano Perneta, 92 – Centro)

15h – Ordem de serviço para a execução de mais 120 km de asfalto novo na cidade – Rua Sebastião Alves Ferreira, no Bairro Alto.

Quarta-feira (29/3)

Das 9h às 11h e das 14h às 16h – Ode a Curitiba, evento em comemoração ao aniversário de Curitiba e aos 6 anos do Programa Linhas do Conhecimento – Escola Municipal de Sustentabilidade (Bosque Zaninelli, na Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho)

9h30 – Auto da Fundação de Curitiba e hasteamento da bandeira – Câmara Municipal de Curitiba (Rua Barão do Rio Branco, 720 – Centro)

10h30 – Missa – Catedral Basílica de Curitiba – Praça Tiradentes

15h30 – Inauguração da Pirâmide Solar do Caximba – Final da Rua Dirceu Machado – Campo de Santana

20h – Grande Concerto dos 330 anos de Curitiba, com Isabel Leonard – Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Campo Comprido)

A partir de 29/3 até 9/4 (domingo de Páscoa) o valor do bilhete da Linha Turismo passa de R$ 50 para R$ 30

Durante todo o dia, os bebês que nascerem em Curitiba vão receber o Diploma de Curitibinha dos 330 anos

Quinta-feira (30/3)

11h – Celebrando os 330 anos de Curitiba nos Faróis do Saber e Inovação – Farol do Saber e Inovação Rocha Pombo (Rua Itacolomi, 700 – Portão)

15h – Assembleia Conresol – Marco do novo sistema de tratamento de resíduos – Salão Brasil

19h – Lançamento do Livro “Paranismo”, de José Roberto Teixeira Leite, abertura da exposição “O Paranismo” e lançamento pelo Ippuc do encarte Espaço Urbano 330 anos – Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Sexta-feira (31/3)

11h – Evento em que Curitiba passa a integrar a Rede de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e aniversário de 11 anos do Hospital do Idoso – Hospital do Idoso (Rua Lothário Boutin, 90 – Pinheirinho)

15h30 – Auto da Fundação de Curitiba – Teatro da Vila (Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

15h30 – Início da construção da Rua da Cidadania da CIC – Vila Nossa Senhora da Luz

16h – Lançamento do filme Família Folhas (5 episódios) – Teatro da Vila (Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

19h30 – Auto da Fundação de Curitiba – Passeio Público

Sábado (1/4)

Atividades esportivas e de lazer, em toda a cidade, promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

Domingo (2/4)