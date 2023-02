Foto: Reprodução/RPC

Um incêndio que começou na noite desta segunda-feira (20) em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), destruiu um barracão de borracharia e acabou sendo um balde de água fria na diversão de casais que estavam num motel próximo do local da ocorrência. O episódio ocorreu no bairro Alto Maracanã, próximo ao terminal, e até a manhã de hoje (21) as chamas ainda estavam sendo combatidas pelos bombeiros.

Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência. Ainda assim, o calor do incêndio fez um muro de seis metros ficar em risco de queda, o que obrigou a evacuação de uma residência vizinha da borracharia. Além disso, o risco do fogo se alestrar por outros imóveis também fez com que os clientes que estavam num motel perto dali tivessem de deixar o ‘bem-bom’ por uma questão de segurança.

Agora, uma perícia será realizada para identificar as causas do incêndio. Moradores da região, contudo, contaram ter ouvido uma explosão pouco antes das chamas surgirem.