Dois barracões de recicláveis no bairro Prado Velho, em Curitiba, foram destruídos pelo fogo na noite de sábado (18). Ninguém ficou ferido, apesar do incêndio de grandes proporções. As torres de fumaça puderam ser vistas em várias regiões da cidade.

